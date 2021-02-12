В Сети появилось фото огромного сталактита изо льда в Архангельске

Жена Алексея Навальная Юлия является основным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, однако в списке имеются и другие имена. Об этом рассказал историк и политолог Николай Сванидзе.

Первый человек, который может заменить Навального, это, конечно, Юлия Борисовна. У неё есть весь нужный потенциал. Все остальные в этом списке стоят во втором ряду, но всё же они есть,...