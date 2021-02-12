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В Сети появилось фото огромного сталактита изо льда в Архангельске

18:12, 14 февраля 2021

В Архангельске был замечен гигантский ледяной «сталактит» размером с двухэтажный дом. Выросло это чудо природы на водопроводных трубах возле жилых домов в поселке Первых Пятилеток.

Сама ледяная глыба имеет жёлтый оттенок. Предположительно такой цвет появился из-за красителя, который добавляют в тепловые сети для фиксации протечек.

Как пишет РЕН ТВ, подлинность фото в настоящий момент пока не подтверждена.

Ранее прокуратура Свердловской области установила причину появления зелёного снега в Первоуральске. По данным ведомства, это произошло из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915». Из-за ЧП произошёл «излив хромсодержащих вод на рельеф местности», в результате чего снежный покров окрасился в зелёный оттенок. В прокуратуре отметили, что случившееся может причинить ущерб природе, загрязнить почву и водные объекты, а также причинить вред обитателям водоёмов.

Жители Первоуральска регулярно жалуются на появление зелёного снега. В феврале 2019 года на крышах городских домов образовались зелёные сосульки, писал NEWS.ru.

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