https://static.news.ru/photo/7e88cec4-6b4a-11ea-b93f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотография бюллетеня, утверждённого ЦИК РФ для всероссийского голосования по поправкам к Конституции, появилось в Интернете.

Снимок опубликовало агентство РИА Новости в своём Telegram-канале. На нём видно, что бюллетень состоит из одного вопроса, передаёт «Лента.ру».

Постановление о форме бюллетеня было принято ЦИК РФ накануне, 20 марта. Единственный вопрос, включённый в него, — одобряет ли гражданин поправки к Конституции. На выбор предоставлены два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в РФ на всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию могут пригласить международных экспертов, однако они не будут иметь полномочий наблюдателей.