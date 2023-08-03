Россияне заметили в продаже ацетон в бутылках с дизайном как у минералки

Фото: Соцсети

Россияне заметили в продаже ацетон в пластиковых бутылках небольшого объема, похожих по дизайну на минеральную воду. Снимки опубликовали в Telegram-канале «Москва онлайн».

На кадрах видно стоящие на прилавке бутылки объемом 0,5 литра с прозрачной жидкостью, при этом этикетка имеет белый фон и оформлена в сине-голубых цветах, над надписью «Ацетон» изображены горы. Авторы канала посчитали единственным отличием только цену в 145 рублей.

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