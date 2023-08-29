В Сети появились первые фото могилы Евгения Пригожина

Фото: Artem Priakhin/Global Look Press

Telegram-канал SHOT опубликовал первые фотокадры могилы бизнесмена Евгения Пригожина, погибшего в результате авиакатастрофы. 29 августа состоялись его похороны на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. По сообщению SHOT, Пригожина похоронили рядом с его отцом.

Со стороны бизнесмена в церемонии прощания участвовали порядка 20-30 человек, пишет «Осторожно, Москва».

На могиле Пригожина установили деревянный крест и рамку с фрагментом из стихотворения «Натюрморт» Иосифа Бродского.

Пригожин погиб на борту бизнес-джета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа при перелете из Москвы в Санкт-Петербург. Всего в самолете находились 10 человек, включая трех членов экипажа, все они погибли. В числе пассажиров также был командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина. Пресс-секретарь главы государства добавил, что в Кремле не располагают конкретной информацией о церемонии прощания с предпринимателем, решения принимают его родные и близкие.

29 августа на Северном кладбище в Петербурге прошли похороны Валерия Чекалова, заместителя Пригожина. Он находился вместе с ним на борту самолета, разбившегося в Тверской области. В Сети опубликовали видео с похорон.

Ранее стало известно, что командира Уткина могут похоронить на Мытищинском мемориальном кладбище. Предположительно, церемония состоится 31 августа.