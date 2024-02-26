В Сети появились мошеннические сайты — двойники КИВИ Банка АСВ предупредило клиентов КИВИ Банка о появлении мошеннических сайтов-двойников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники начали создавать сайты — двойники КИВИ Банка, лишившегося лицензии, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). По словам специалистов, злоумышленники предлагают клиентам банка услугу по выводу средств из кредитной организации за вознаграждение. В АСВ предостерегают граждан от пользования такими сайтами, так как мошенники перестают выходить на связь после получения денег.

Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь, — говорится в сообщении агентства.

Представители АСВ подчеркнули, что настоящий сайт КИВИ Банка прекратил свою работу после отзыва лицензии. Клиенты банка могут вернуть свои вклады в соответствии с установленным порядком, так как КИВИ Банк являлся участником системы страхования вкладов. Отмечается, что деньги, хранящиеся на электронных кошельках, вернуть не удастся, так как они являются электронными средствами платежа и не подлежат страхованию.

Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также в связи с нарушением нормативных актов Банка России. По словам финансового аналитика Александра Разуваева, вкладчикам могут вернуть деньги до 8 марта.