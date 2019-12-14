Действующий президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу. Отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» с украинским лидером опубликовали на странице телеканала «Россия 1» в Youtube.
Российская журналистка подошла к Зеленскому во время «нормандского» саммита. Девушка спросила его о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча отличная. Поднимали важные вопросы. А сейчас устали, хотим поужинать, — рассказал украинский политик.
Кроме того, он оценил Минские договорённости.
Саммит прошёл 9 декабря во французской столице. Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.
Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией.
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