https://static.news.ru/photo/3ae536ba-d664-11e9-af57-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Кадр из сериала «Слуга народа»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу. Отрывок программы «Москва. Кремль. Путин» с украинским лидером опубликовали на странице телеканала «Россия 1» в Youtube.

Российская журналистка подошла к Зеленскому во время «нормандского» саммита. Девушка спросила его о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча отличная. Поднимали важные вопросы. А сейчас устали, хотим поужинать, — рассказал украинский политик.

Кроме того, он оценил Минские договорённости.

Саммит прошёл 9 декабря во французской столице. Это первый саммит «нормандского формата» за более чем три года. Участие в нём приняли президенты России, Франции и Украины Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией.