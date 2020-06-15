В Сети появились кадры финальной репетиции воздушной части парада Победы

https://static.news.ru/photo/d74f8080-af0a-11ea-bec9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационные экипажи ВКС РФ завершили тренировку воздушной части военного парада Победы. Кадры с полётами были распространены в Сети.

В тренировке приняли участие самолёты пятого поколения Су-57, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29 и МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25 и другие летательные аппараты. Всего около 75 самолётов и вертолётов. Полёты выполнялись в диапазоне высот от 200 до 500 метров. Скорость авиации достигала от 200 до 550 километров в час, пишет телеканал «Звезда».

Первая репетиция воздушной части парада в Москве состоялась 4 мая 2020 года. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в полном объёме состоятся, когда ситуация с коронавирусом станет безопасной. Они были перенесены на 24 июня.

Как информировал NEWS.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с рекомендацией для москвичей касательно парада Победы.