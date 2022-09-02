В Сети появилось фото Навального после 592 дней в тюрьме

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

Telegram-канал «Двач» опубликовал фото осужденного оппозиционера Алексея Навального спустя 592 дня его пребывания за решеткой.

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к девяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы. Обвинение запрашивало для оппозиционера 13 лет колонии строгого режима и 1,2 млн рублей штрафа.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал политика и активиста Илью Яшина по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Суд отправил Яшина под стражу до 12 сентября. Адвокат Яшина Михаил Бирюков обещал оспорить решение суда, назвав избранную меру пресечения «необоснованной и жесткой».