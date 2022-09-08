В Сети появились фото из квартиры журналиста Постникова, где прошли обыски

Фото: Соцсети

Владислав Постников

В квартире главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова в Екатеринбурге прошел обыск. Как передают «Известия», у журналиста обнаружили иностранные сертификаты, а также конституцию США.

Ранее сообщалось, что у Постникова обнаружили удостоверение наблюдателя за выборами президента Украины, сертификат об участии в обменной программе Госдепа США «Открытый мир» и визитки иностранных чиновников.

Адвокат Постникова подтвердил ТАСС информацию о проходящих в квартире журналиста обысках. Агентству также сообщили, что во время следственных мероприятий были изъяты жесткий диск, пять сотовых телефонов, заграничный паспорт и два баннера с символикой «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ).

По предварительным данным, следственные мероприятия связаны с делом, которое возбудили против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева ранее. Уголовное преследование последнего связано с распространением фейков о Вооруженных силах России и ведением им «деструктивной деятельности против РФ».

Утром стало известно, что у администраторов Telegram- и YouTube-каналов, якобы принадлежащих Пономареву, проходят обыски. Следственные мероприятия велись у установленных администраторов каналов «Утро февраля» и связанных с ними журналистов, а также в квартире бывшего редактора портала «Тюмень-Про» и внештатного корреспондента сибирского отделения «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), «Сибирь.Реалии» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента)) Юлии Глазовой, а также у активистки и журналистки RusNews Беллы Насибян в Ростове-на-Дону.