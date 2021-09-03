В Сети появилась база людей, которые донатили ФБК

База данных людей, которые отправляли деньги в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) появилась в Интернете. NEWS.ru ознакомился со списком.

База содержит 71484 строки, однако некоторые из них не содержат практически никакой личной информации. В других, напротив, указаны полные фамилия, имя и отчество, ИНН, место работы, домашний адрес и сотовый телефон.

Один из тех, кто фигурирует в базе, подтвердил NEWS.ru, что переводил деньги ФБК, но до того, как организацию признали экстремистской. Кроме того, по словам источника, адрес, указанный в базе, «светился только в доставках», на Госуслугах и в других сервисах использовались другие данные.

17 августа московские полицейские начали приходить к сторонникам Навального, чьи адреса попали в слитые базы данных. Сейчас силовики продолжают звонить им с просьбой написать заявление на оппозиционера из-за утечки личных данных. Неизвестно, откуда сотрудники правоохранительных органов взяли информацию.

База данных людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному» попала в Сеть в апреле, а затем была дополнена адресами и местами работы. Соратники Навального обвинили в сливе бывшего коллегу Фёдора Горожанко, тот отвергает обвинения.

9 июня Мосгорсуд признал ФБК, ФЗПГ (признан иноагентом) и штабы Навального экстремистскими организациями. По оценке прокуратуры, сторонники оппозиционера Алексея Навального «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». Фактическими целями работы признанных экстремистскими организаций в прокуратуре сочли «создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария „цветной революции“».

Защита отмечала, что сменяемость власти является базовым конституционным принципом, а понятие «цветная революция» не является юридическим и не может служить аргументом.

4 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отказался удовлетворять апелляцию на признание ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Таким образом, решение об этом статусе вступило в силу.