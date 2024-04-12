В Сети оценили идею об отказе от шестидневной учебной недели Пользователи Сети поддержали идею о переходе на пятидневную учебную неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Подавляющее большинство читателей NEWS.ru согласны с идеей депутата Государственной думы Виталия Милонова об отмене шестидневной учебной недели в российских школах. Однако нашлись и те, кто напомнил о временах СССР, когда ученики «все успевали» в таких условиях.

Пользователи Сети отметили, что сейчас у детей большая нагрузка и у них не остается времени на семейные мероприятия и хобби. Другие возразили, что сейчас растет поколение TikTok, поэтому нужно не только оставить шестидневную учебную неделю, но и вернуть программы, которые существовали во времена СССР.

При СССР учились шесть дней, и все нормально было, <...> успевали делать уроки и еще на кружки и секции ходить, — заметил один из пользователей.

В ответ на это один из читателей возразил, что сейчас нагрузка в школах гораздо выше. После этого между юзерами разгорелся жаркий спор об эффективности такой системы, поскольку сейчас у многих есть вопросы к знаниям выпускников. В итоге многие сошлись на том, что следует поменять подход к обучению и оптимизировать сам процесс, и в этом случае шестой день учебы в неделю не понадобится. Также некоторые читатели отметили, что у их детей занятия в школе идут только пять дней.

Ранее Виталий Милонов заявил, что шестидневная учебная неделя сравнима с шестидневной рабочей неделей, которая была отменена еще в начале XX века. По его мнению, в Госдуме следует поднять вопрос об отказе от такой системы обучения. Депутат также подчеркнул, что детей надо вернуть в семью.