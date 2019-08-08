https://static.news.ru/photo/eb92d348-b9e8-11e9-a9e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/kraschp

ДТП, которое произошло на перекрёстке в Красноярске, стало объектом насмешек в Интернете. За небольшой промежуток времени там столкнулись четыре легковых автомобиля, а затем между двумя из них застрял грузовик.

Пользователи Сети принялись шутить по поводу произошедшего инцидента, отмечая, что «такого кино» они ещё не видели.

Многие интернет-пользователи переживали за судьбу застрявшего грузовика, а также за автобус, который рискнул проехать между участниками ДТП, пишет « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что в Сети высмеяли военные учения украинцев в Чёрном море. По легенде, их участники должны были потопить подлодку противника. «Зверская мощь! Все два вертолёта пришлось задействовать»; «Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолёт долетел», — глумились комментаторы.