В Сети назвали отличия россиян от иностранцев на отдыхе за рубежом

https://static.news.ru/photo/971de9b0-6441-11eb-9d00-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стереотипы и отличия российских туристов от иностранных во время заграничного отдыха разместили в Сети.

Соответствующий пост опубликован в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По мнению его автора, уже на этапе прибытия в аэропорт россиян выделяет чемодан, точнее, его упаковка. Российские туристы, как правило, предпочитают экономить на его обмотке, и делают это сами, что бывает крайне заметно.

Также соотечественников часто выдаёт незнание иностранных языков и весьма недоброжелательное выражение лица. Кроме того, считается, что именно россияне употребляют алкоголь чрезмерно, а также много едят, как будто приехали «из голодного края».

Есть претензии к россиянам и по внешнему виду. Они порой выбирают наряды, которые не всегда соответствуют месту, времени и культурным нормам страны пребывания. Также россиян отличает умение создавать очереди.

Не раз наши соотечественники были замечены в создании конфликтных ситуаций. Как между собой, так и с обслуживающим персоналом. Также почему-то у нас принято считать, что раз уж ты накопил на путевку all inclusive, то можешь вести себя лишь бы как. За всё же «уплачено»! — подчеркнул автор поста.

При этом он указал, что не все соотечественники за границей ведут себя подобным образом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Таиланда продлило срок нахождения в стране для российских туристов. Если до этого россияне могли находиться на территории государства 30 дней, то теперь этот срок увеличен до 45 дней. Стоит заметить, что речь в данном случае идёт о безвизовом режиме. Возможность въезжать в Таиланд без виз россияне получили в конце 2020 года.