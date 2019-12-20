В Сеть попало видео, снятое в гей-борделе. По словам автора ролика, происходящее запечатлено в Дагестане, в каком именно городе, не сообщается.
Видео опубликовано в Telegram-канале UnCos.
Автор рассказывает, что наткнулся на это заведение случайно, позвонив по номеру из объявления. На кадрах видно, как двое парней в коротких платьях, чёрном и светлом, стоят лицом к стене. По их словам, стоимость услуг — три и четыре тысячи рублей.
В помещении также находились рабочие телефоны и специгрушки. Молодые люди попросили не вызывать полицию,
Ранее NEWS.ru писал, что американская актриса Скарлетт Йоханссон прокомментировала скандал, который разгорелся в 2018 году из-за её желания исполнить роль трансгендера в фильме Руперта Сандерса.
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