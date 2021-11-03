В Сеть выложили базу данных более 45 млн пользователей VPN-сервисов

Данные 45,5 млн анонимных пользователей мобильных VPN-сервисов оказались в открытом доступе в Интернете. Среди них около 800 тысяч данных россиян, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что в Сеть утекли, в том числе, логины и пароли пользователей, а также IP-адреса и идентификаторы устройств тех, кто пользовался сервисами FreeVPN.org и DashVPN.io. Они оба принадлежат международной компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США. В базе хранились данные с 2017 по 2021 годы.

Эксперты отмечают, что подобные утечки в последнее время участились. Сервисы VPN, как правило, используют пользователи, желающие посещать заблокированные властями веб-ресурсы. Раскрытие их данных может помочь спецслужбам в расследовании киберинцидентов, считают эксперты.

Ранее стало известно, что в Интернете выставлена на продажу база с данными водителей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье с 2006 по 2019 год. Она состоит из 50 млн строк. Продавец просит за информацию $800. Он утверждает, что получил данные от инсайдера в ГИБДД. В базе содержится информация не только о модели и марке автомобиля, но и о его владельце.