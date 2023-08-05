В Сеть утекли данные пользователей популярного сервиса электронных книг В Сети появилась база данных пользователей сервиса электронных книг «Литрес»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сеть утекла база данных пользователей сервиса электронных книг «Литрес», сообщается в Telegram-канале организации. По ее информации, база содержала только адреса электронной почты клиентов, платежная информация в ней не хранилась.

Утечка данных пользователей Литрес действительно произошла. Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты. Важно, что вся платежная информация в безопасности, поскольку на нашей стороне мы не храним платежные данные пользователей, — говорится в сообщении сервиса.

Организация добавила, что в сервисе ужесточили контроль за хранением данных, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к данным. Кроме того, об инциденте уведомили Роскомнадзор. Тем не менее, «Литрес» порекомендовал пользователям сменить пароли от своих аккаунтов и сообщать о любых несанкционированных действиях.

В то же время Telegram-канал «Утечки информации» отметил, что в свободный доступ попали более 3 млн строк информации, среди которых, помимо адресов электронной почты, есть имена и фамилии.

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакеры из группировки UHG слили в Сеть данные клиентов магазина «Подружка». Как уточнили авторы, они попытались авторизоваться на сайте магазина через слитые данные, и им это удалось. Роскомнадзор заявил о проверке информации об утечке.