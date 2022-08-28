В Сеть утекли данные миллионов пользователей онлайн-кинотеатра START

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра, предположительно START, появились в открытом доступе, сообщает Telegram-канал «Утечки данных». Объем дампа составляет около 72 гигабайт, в нем содержится информация почти о 44 млн пользователей онлайн-платформы.

Дамп в JSON-формате [получен, вероятно, из MongoDB] имеет размер 72 Гб и содержит информацию о 43 937 127 пользователях, включая тестовые записи, — говорится в сообщении.

Слитые данные содержат имена и фамилии пользователей, адреса их электронной почты, хешированные пароли, IP-адреса, страну, даты начала-окончания подписки и последнего входа на платформу.

В дампе значатся 24,6 млн подписчиков из России, 2,3 млн из Казахстана, 2,1 млн из Китая и 1,7 млн из Украины.

Владельцы канала протестировали случайные утекшие в Сеть логины через функцию восстановления пароля и все из них оказались действительными.

Ранее стало известно, что личные данные россиян, в частности коды доступа к интернет-сервисам, передаваемые с помощью СМС-сообщений, и геоданные могли попасть к зарубежным мошенникам. По информации нескольких осведомленных источников, утечка данных российских пользователей Facebook (деятельность соцсети в России запрещена), мессенджера WhatsApp, а также Telegram и Google могла произойти при участии зарубежных СМС-агрегаторов Infobip, Mitto и виртуального оператора VentaTel.