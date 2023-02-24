В Сеть попали кадры из салона пассажирского лайнера после ЧП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры из салона Boeing-737, который выполнял рейс из Сочи в Красноярск. Пилоты были вынуждены экстренно посадить борт из-за разгерметизации салона. По кадрам видно, как пассажиры сидят в кислородных масках. Кроме того, слышен детский плач и чья-то отрывистая ругань.

Разгерметизация салона произошла из-за резкого перепада давления. У борта во время полета отказала система регулирования давления в салоне. В результате капитан решил экстренно посадить воздушное судно в Красноярске.

ЧП произошло на высоте около 11 тысяч метров. Экипаж выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение. На борту находились около 170 человек.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. По словам очевидцев, одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново.

Еще в воздухе сотрудники «Аэрофлота» пытались оказать пассажиру необходимую помощь. Но потом было принято решение совершить экстренную посадку, чтобы передать пострадавшего медикам.