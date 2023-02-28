В сервисе «Яндекса» произошел сбой «Яндекс.Музыка» перестала работать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе «Яндекс.Музыки» произошел сбой, в результате которого веб-версия сервиса не открывается, а приложение сообщает о проблемах со связью и предлагает проверить настройки. Представитель компании Юлия Бабикова рассказала NEWS.ru, что сотрудники работают над устранением проблемы.

У ряда пользователей возникают трудности с доступом к «Яндекс Музыке». Наша команда уже работает над решением проблемы, — сказала Бабикова.

Пользователи также стали сообщать о проблемах с «Яндекс.Едой» и Delivery Club.

О предыдущем сбое в работе приложений «Яндекса» стало известно 6 февраля. Проблемы возникли при работе сервисов «Поиск», «Музыка», «Карты» и «Кинопоиск».

Вечером 7 февраля уже пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о массовых сбоях. При загрузке «ВКонтакте» появлялся текст: «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже». В компании говорили о краткосрочных затруднениях с загрузкой, уверяли в проведении работ по восстановлению доступа. Восстановить работу удалось только в ночь на 8 февраля.