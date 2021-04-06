В сертификат вакцинированного внесут данные загранпаспорта

https://static.news.ru/photo/5ea54d3c-9775-11eb-bc57-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электронный сертификат вакцинированного может содержать сведения о загранпаспорте гражданина. Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов.

Он пояснил, что в сертификат в формате QR-кода эти данные будут внесены при условии, что гражданин указал их в своём личном кабинете на портале госуслуг.

Чиновник добавил , что на портале запущено автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Транслитерация осуществляется по правилам перевода МВД РФ, которые применяются при выпуске загранпаспортов.

Он также указал, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации ещё формируются с тем, чтобы граждане РФ могли использовать сертификаты о прививках для заграничных поездок.

Ранее NEWS.ru писал, что московский аэропорт Домодедово начал выдавать пассажирам сертификаты о вакцинации от COVID-19 международного образца. Документ могут получить те, кто сделал прививку и имеет сертификат на русском языке.