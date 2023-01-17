«В сердце у каждого»: актер Андрей Соколов об умершей Инне Чуриковой Актер Андрей Соколов назвал Инну Чурикову международным явлением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Андрей Соколов (справа)

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов заявил NEWS.ru, что артисты, подобные Инне Чуриковой, делали мир добрее и светлее. По его словам, Чурикова была любима всеми и представляла собой «международное явление в сердце у каждого».

Такие, как она, делали мир добрее и светлее. Вечная ей память! У каждого она в душе своя. Каждый ее любил по-своему, она любима всеми, она международное явление в сердце у каждого, — подчеркнул артист.

17 января в московском храме Христа Спасителя началась церемония прощания с Чуриковой, которая скончалась 14 января. Проститься с ней пришли сотни человек, в том числе актриса Лия Ахеджакова, худрук Театра Наций Евгений Миронов и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Директор театра «Ленком» Марка Варшавер сообщил, что похороны пройдут 17 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.

В июле 2022 года сообщалось, что актриса попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.