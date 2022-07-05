«В семидесяти московских квартирах зарегистрированы 14 тысяч человек» Генпрокуратура и Госдума вновь вступили в борьбу с «резиновыми» квартирами по всей стране. О том, удастся ли на этот раз — в материале NEWS.ru

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Семья мигрантов из Таджикистана снимает квартиру в одном из районов Москвы

Уже в который раз власти берутся за борьбу с «резиновыми» квартирами, на прошлой неделе очередную кампанию по борьбе с ними анонсировала Генеральная прокуратура. Основанием для массовых проверок по всей стране стали махинации с долями в жилье и социальными пособиями. Например, владельцами только одной квартиры в Москве оказались 286 человек, а члены их семей получили пособий более чем на 10 миллионов рублей. Депутаты уже внесли поправки в законодательство, однако, как удалось выяснить NEWS.ru, полностью проблемы они не решают. Эксперты полагают, что у «резинового» бизнеса существуют вполне влиятельные лоббисты.

Вошли в долю

Тема «резиновых» квартир вновь вошла в повестку после вмешательства Генпрокуратуры. В ведомстве сообщили, что в крупных городах страны сложилась незаконная практика дробления квартир на микродоли (площадью до двух квадратных сантиметров), которые за денежное вознаграждение по фиктивным договорам дарения и купли-продажи передаются в собственность, в том числе мигрантам.

При отсутствии фактической возможности проживать в указанных жилых помещениях новые собственники фиктивно регистрируют в них своих родственников, оформляющих различные социальные пособия. Данными действиями причиняется ущерб бюджетам населенных пунктов, — сообщили в надзорном ведомстве.

Там также отметили: владельцами только одной квартиры в российской столице являются 286 человек, членами их семей после приобретения микродолей получено более 10 миллионов рублей социальных выплат. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой), а также заявлен иск о признании договоров дарения долей недействительными.

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Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru подтвердил: «резиновые» квартиры преимущественно используются мигрантами из Средней Азии. По его словам, чаще всего этот бизнес выстроен этническими группами — киргизами и таджиками.

Это огромная проблема, которая порождает целую систему злоупотреблений: квартиры разбиваются на микродоли, и их обладатели начинают претендовать на многие социальные льготы, а также на ускоренное получение российского гражданства, — пояснил Кабанов.

Он также сообщил, что некоторое время назад Мосгордума предпринимала попытку запретить продажу микродолей, однако инициатива была заблокирована. Собеседник издания предположил, что основным оппонентом выступили лоббисты так называемых черных риелторов.

Кабанов пояснил, что сотрудники Федеральной миграционной службы (ФМС) знают о подобных квартирах, но по факту сделать ничего не могут — жилье дробится на сотни микродолей на вполне законных основаниях.

Депутаты Госдумы предприняли попытку «закрыть» проблему, однако последние законодательные изменения вновь оказались полумерами.

Закон с дефектами

На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Жилищный кодекс РФ. Они запрещают собственникам иметь микродоли размером менее шести квадратных метров общей площади. Автор инициативы депутат Павел Крашенинников заявил, что эта норма поможет положить конец практике «резиновых» квартир.

Крашенинников, в частности, указал, что микродоли порой соответствуют 20 сантиметрам. При этом, отметил парламентарий, именно эти сантиметры «дают возможность гражданину зарегистрироваться в конкретной квартире». По его словам, использование такого инструмента зачастую носит криминальный характер. Дело в том, что отдельные обладатели долей фактически начинают выживать других собственников жилья.

Между тем коллега Крашенинникова депутат Алексей Куринный заявил NEWS.ru, что принятые поправки не позволяют решить всех проблем в этой области.

Конечно, самые грубые случаи злоупотреблений будут предотвращены, однако остаются нюансы, позволяющие и дальше процветать этому бизнесу. Из-за дефектов в законодательстве такие лазейки продолжают работать, — сказал Куринный.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

С ним соглашается член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, даже установленная норма в шесть квадратных метров позволяет «раздербанить» обычную двухкомнатную квартиру на несколько собственников, каждый из которых еще «пропишет в жилье по 28 родственников».

О необходимости перемен говорит и зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов. По его мнению, в этой борьбе нет никакого лоббизма ОПГ, нет серьезных внешних факторов.

Просто много лет „священная корова“ собственности была неприкасаемой, а судьи не могли принимать справедливые, но незаконные решения, — отметил депутат.

Он предположил, что после проверок Генпрокуратуры законодателю предстоит вернуться к вопросу: шесть квадратных метров для микродоли не окончательное решение, да и с регулированием рынка риелторов давно пора навести порядок, считает Кирьянов.

Воли нет

По данным правоохранительных органов, распространенные сейчас в стране преступные схемы, связанные с использованием «резиновых» квартир, как правило, задействуются либо для хищения бюджетных средств в форме различных выплат и пособий, либо для организации незаконной миграции. В Москве уже обнаружено 70 квартир, в которых зарегистрированы 14 тысяч человек.

Однако в эффективность борьбы с «резиновым» жильем верят далеко не все. По мнению вице-президента Гильдии риелторов Москвы Андрея Банникова, на самом деле эту проблему никто и не решает. Он уверен, что такие схемы вряд ли обходятся без участия сотрудников миграционного ведомства.

Пока же получается, что человеку поручают бороться с тем, что ему приносит доход. Вы лично верите в эффективность такой борьбы? К тому же у нас нет служб, которые проверяют, а действительно ли гражданин проживает на этой своей микродоле или нет. Если нет — тут же прилетает штраф, плюс придется вернуть все полученные ранее льготы. Схожая система, направленная на выявление фиктивных браков, существует с США. Кстати, она там вполне успешно работает, — пояснил NEWS.ru Банников.

Он также считает, что основная коррупция замыкается на чиновников, которые закрывают глаза на выделение долей в размере нескольких квадратных сантиметров и не сигнализируют об этом. Эксперт говорит, что собственниками таких квартир чаще всего выступают маргинальные граждане — например, злоупотребляющие алкоголем. Между тем проблема свойственна в большей степени Москве, что связано с большим числом льгот и бонусов, имеющихся в столице и которых нет в регионах

Таким образом, объявленная борьба с «квартирными ОПГ» вряд ли окажется результативной. Причина понятна: слишком уж большие деньги на кону, говорит адвокат Андрей Князев. По его мнению, в уголовном законодательстве есть необходимые рычаги для борьбы.

Фото: Ростислав Кошелев/ИТАР-ТАСС

За фиктивную регистрацию гражданина РФ, иностранца или лица без гражданства предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.2 УК РФ в виде штрафа (от 100 тысяч до 500 тысяч рублей), принудительных работ сроком до трех лет или лишения свободы на тот же срок. Кроме того, на виновного может быть наложено наказание в виде запрета заниматься определенным видом деятельности в течение нескольких лет. Также предусмотрена и административная ответственность.

Всё прозрачно, статьи в УК есть, не хватает лишь одного — политической воли, — пояснил NEWS.ru Князев.

«Резиновые» рекорды ставятся в России регулярно. Например, не столь давно в доме № 40 по проспекту Октября столичного района Люблино за полтора года оказались зарегистрированы почти 170 тысяч иностранцев. Для сравнения, это чуть меньше населения Норильска. Принимающей стороной, согласно документам, выступали коммерческие предприятия и индивидуальный предприниматель. За подобную услугу сообщники просили от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей.