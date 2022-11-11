В Семейный кодекс предложили включить понятие «фактический воспитатель» Сенаторы предложили добавить в Семейный кодекс понятие «фактический воспитатель»

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Сенаторы предложили дополнить Семейный кодекс России такими понятиями, как «традиционные семейные ценности» и «фактический воспитатель», пишут «Ведомости», ознакомившись с рекомендациями комитета Совета Федерации по конституционного законодательству. Так, авторы рекомендаций предполагают, что фактическим воспитателем нужно считать того человека, который ухаживает и присматривает за ребенком, не имея с ним кровного родства.

Кроме этого сенаторы считают, что к фактическим семейным ценностям относятся не только отношения мужчины и женщины, но и ребенка с родителями.

К «традиционным семейным ценностям» относится "не только союз мужчины и женщины, основанный на браке, родстве, свойстве или усыновлении, но и родительско-детские отношения, которые имеют большое влияние на формирование у ребенка необходимого во взрослой жизни социального опыта, — говорится в тексте.

Авторы подчеркивают, что рекомендованные поправки носят необязательный характер.

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова заявила, что в России необходимо запретить распространение информации, которая подвергает критике традиционные семейные ценности. Она заметила, что можно ни слова не говорить о нетрадиционных отношениях, но при этом вести борьбу с образом традиционной семьи иными способами.

Также омбудсмен отметила, что за год количество обращений, связанных с распространением среди детей контента о нетрадиционных отношениях, выросло в два раза. По ее словам, такая информация находится в свободном доступе в Сети. Львова-Белова предложила обязать социальные сети мониторить и оперативно блокировать информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения.