В селе Яблоново установят мемориал в память о погибших пилотах Ил-76

Фото: СК РФ/РИА Новости

Рядом с местом падения самолета Ил-76 в окрестностях села Яблоново Корочанского района Белгородской области будет установлен мемориал в память о погибших летчиках, рассказал NEWS.ru настоятель местного храма святого Димитрия Солунского Георгий Боровиков. По его словам, инициатива принадлежит жителям населенного пункта, около которого произошло крушение.

Мы всем селом решили, что установим ребятам (экипажу самолета. — NEWS.ru) памятник. Чтобы люди всегда помнили об их подвиге, могли поклониться памяти, — пояснил священник.

Боровиков напомнил, что после попадания в самолет ракеты ВСУ летчики смогли отвести самолет в сторону, чтобы он не упал на населенный пункт — жилые дома и школу. Экипажу удалось отвести самолет за населенный пункт в поле.

По словам священника, монумент могут установить в центре Яблоново у Вечного огня и памятника солдатам, павшим при освобождении села в 1943 году. После трагедии с Ил-76 местные жители устроили там стихийный мемориал: несут цветы, модели самолетов и стихи.

И далее это будет логичным — памятник солдатам Великой Отечественной войны и рядом — летчикам — героям нашего времени, — объяснил священник.

Боровиков отметил, что после трагедии с Ил-76 он находится на связи с родственниками погибших пилотов: их близкие сами звонили ему «для душевного разговора». Сам священник в прошлом был офицером Военно-морского флота — служил в Североморске и Видяево.

Ранее администрация США отказалась комментировать сведения о том, что российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель посоветовал задать вопрос украинским партнерам.