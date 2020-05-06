В Счётной палате не исключили второй волны заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/69574c62-8fa6-11ea-b0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снятие режима ограничений в России должно быть поэтапным, поскольку одномоментный выход может привести ко второй волне заражений коронавирусом.

Такое заявление сделала замглавы Счётной палаты РФ Галина Изотова.

По её словам, экономическая активность должна наращиваться поэтапно, чтобы гарантировать безопасность населения.

Нужно предусмотреть возможность постепенного возвращения граждан на работу, чтобы не допустить повторной волны заражений, которая будет неизбежна в случае одномоментного выхода с самоизоляции, — цитирует ТАСС Изотову.

Изотова также добавила, что при выходе из ограничений властям нужно быть готовыми к корректировке и к повторному введению новых мер, если это потребуется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 мая президент РФ Владимир Путин проведёт совещание, посвящённое реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся COVID-19, участия в совещании принимать не будет.