В СБУ опровергли задержание своих агентов в России

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артём Дехтяренко назвал фейком и «элементом гибридной войны» сообщения ФСБ о задержании трёх агентов украинских спецслужб в России, которые собиради данные о стратегических объектах. Об этом заявил сам спикер ведомства в комментарии УНИАН.

Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль, — цитирует его агентство.

Дехтяренко добавил, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины. Он отметил, что служба разоблачила окoло 50 таких агентов, в частности, в ноябре спецслужба разоблачила кадровых сотрудников ФСБ, которые совершили бoлее пяти тысяч кибератак на государственные органы Украины.

По его мнению, это стало большой репутационной потерей для ФСБ и «российское ведомство в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками».

Ранее сообщалось, что трое агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ, дали признательные показания.