В Сбере рассказали об изменениях в программе лояльности Сбер: новая программа лояльности отменит ограничения на размер кэшбэка

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Сбер объявил об изменении программы лояльности СберСпасибо в рамках заданного новой стратегией организации курса, сказано в пресс-релизе банка. Обновленная программа станет более простой и гибкой, а также отменит все условия и ограничения на размер бонусного кэшбэка.

Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кэшбэка, и становится более простой. Бонусы «СберСпасибо» будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров — Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки, — говорится в сообщении.

Обновление программы лояльности заработает в апреле, а к лету Сбер сделает новые условия доступными для всех. Первый зампред правления организации Кирилл Царев сообщил, что участниками программы лояльности уже являются около 80 млн человек.

Ранее Райффайзенбанк опросил более 2,6 тыс. жителей крупных городов РФ и выяснил, что около трети россиян не пользуются банковскими картами с кешбэком. Причиной этого многие назвали непрозрачные условия и отсутствие необходимой информации. Кроме того, большая доля опрошенных не пользуется картой с кешбэком из-за отсутствия этой услуги на зарплатной карте, нежелания оформлять новый продукт и разбираться в его условиях.