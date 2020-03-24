https://static.news.ru/photo/b2a5db7a-6dcf-11ea-ba33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям России необходимо определить, как использовать появившееся во время карантина время, чтобы не потратить его впустую, заявил научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов.

По словам психотерапевта, в первую очередь нужно не думать об этом времени как о «свободном».

Это просто время, которое можно использовать со смыслом, а можно использовать глупо, и это всё, — подчеркнул он.

Курпатов пояснил, что россиянам следует во время карантина уделить время себе и своим близким, а также привести в порядок свой дом.

Кроме того, специалист рекомендовал составить ежедневный график пробуждения, приёмов пищи, уборки, отдыха, общения и отхода ко сну, передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее дочь певицы Любови Успенской художница Татьяна Плаксина заявила, что пандемия коронавируса, заставившая запасаться продуктами и изолироваться дома, обнажила суть большинства людей. По мнению девушки, вирус COVID-19, за три месяца унёсший почти 17 тысяч жизней, понадобился миру, чтобы прекратить «пиры и сплошное потребление». Она считает, что человек стал для планеты болезнью и «погряз в потребительском, безбожном сознании».