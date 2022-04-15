В Сбербанке рассказали о мошенниках, использующих фейковые онлайн-магазины

Мошенники стали активнее создавать в интернете фальшивые магазины, где якобы можно дешевле купить дефицитный товар, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что подобная схема является основной у мошенников, поэтому необходимо перед покупкой удостовериться, что сайт бренда подлинный.

В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где «оформляют заказ» и теряют деньги, — отметил Кузнецов.

По его словам, это один из основных вариантов обмана, так как интернет общедоступен, а технологии создания подобных сайтов просты.

Мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют. Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы, — подчеркнул замглавы Сбербанка.

Кузнецов порекомендовал пользователям делать покупки только в проверенных магазинах. Перед тем, как использовать новый сервис или сайт, нужно внимательно изучить его. В первую очередь стоит обратить внимание на то, совпадает ли название сайта в адресной строке и бренд, который указан на главной странице. Также стоит поискать в интернете отзывы о магазине.

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