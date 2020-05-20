В Сбербанке назвали виды махинаций на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/99bc8eae-9a4a-11ea-860b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Сбербанка выявили новые схемы мошенничества, к которым прибегают злоумышленники во время пандемии COVID-19. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

По его словам, жулики стали использовать схемы с кадровыми агентствами, которые обещают трудоустройство на удалёнке за плату, а также вариант с возвратом НДС, при котором жертвы сами переводят деньги мошенникам, сообщает РИА Новости.

На фоне коронавируса стали активно появляться интернет-компании, которые предлагают клиентам воспользоваться волатильностью криптовалют и сулят большую прибыль, — отметил Кузнецов одну из схем мошенников.

Также, по словам Кузнецова, в Сети появились фиктивные интернет-компании, предлагающие под видом реальных организаций купить тесты на коронавирус или маски.

Акции известных брендов, такие как хештеги периода самоизоляции, к примеру, #сидидома или #домалучше, тоже стали использоваться мошенниками. Они предлагают участвовать в акции, обещая денежный приз. Якобы для этого надо лишь сообщить данные карты и одноразовый СМС-пароль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство Национального медицинского центра онкологии имени Блохина и московская полиция разоблачили мошенников, которые создали сайт по платной записи на бесплатные медицинские процедуры. Участники преступной группы рекламировали медицинские услуги с помощью сайта oncozdrav.ru. Возбуждено уголовное дело по статье с санкциями до шести лет лишения свободы.