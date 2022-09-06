В Сбербанке допустили появление нового вида информационной войны Зампред правления Сбербанка Кузнецов допустил информационные войны с применением дипфейков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что злоумышленники в настоящее время редко используют дипфейки. Однако такой вид информационной войны возможен уже в ближайшее время, отметил он в кулуарах Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Мы сталкиваемся с дипфейками сейчас крайне редко, но считаем, что в самом ближайшем будущем такой вид информационной войны возможен. И первые примеры такие мы уже фиксируем, — подчеркнул представитель Сбербанка.

Сбербанк в августе получил патент на технологии, которые помогают повысить точность и эффективность выявления синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

Ранее стало известно, что одно и то же сообщение, переданное живым человеком и смоделированным с помощью компьютерной программы лицом, воспринимается зрителями совершенно по-разному, причём больше доверия аудитория испытывает именно к искусственным лицам. Этот необъяснимый психологический феномен может использоваться в информационных войнах и даже привести к реальным межгосударственным конфликтам.