В Саудовской Аравии назвали условие признания Израиля Reuters: Эр-Рияд может признать Израиль в случае решения палестинского вопроса

Фото: Shadi Hatem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе принимает посла Саудовской Аравии в Государстве Палестина Наифа бин Бандара Аль-Судаири

Саудовская Аравия может признать Государство Израиль в случае решения палестинского вопроса, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. По его словам, Эр-Рияд примет соответствующее решение после окончания конфликта в секторе Газа и при условии достижения справедливого мира для Палестины.

Определенно <…>. Но это может произойти только через мир для палестинцев, через палестинское государство, — заявил он.

Члены контактной группы по ситуации в секторе Газа ранее заявили, что «преступлениям Израиля» в регионе нет никаких оправданий. Отмечается, что в состав группы входят представители Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины и Турции.

Ранее МИД королевства подчеркнул, что Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции Израиля в секторе Газа, так как это ставит под угрозу жизни мирных людей. Нарушения прав палестинского народа могут обернуться серьезными последствиями для стабильности в мире и регионе, подчеркнули дипломаты.

До этого Эр-Рияд обвинил в эскалации конфликта на Ближнем Востоке Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что именно неспособность СБ ООН принять необходимые меры для урегулирования стала причиной очередного обострения боевых действий в Газе. По мнению главы ведомства, поддержание мира является основной задачей организации, но она оказалась не в силах выполнить свою функцию.