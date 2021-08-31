В Саратовской области разбился гидросамолёт

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Двухместный самолёт упал в Волгу, на борту находился только пилот. Он не пострадал и смог самостоятельно добраться до берега, сообщает местное издание «Взгляд-инфо».

Инцидент произошёл около 17.00 неподалёку от турбазы «Клевое местечко» в Энгельсском районе, говорится в сообщении.

Вскоре воздушное судно извлекли из воды. Спасателей к ликвидации ЧП не привлекали. Выживший лётчик обратился за медицинской помощью в Саратовскую городскую первую клиническую больницу.

Ранее в Амурской области разбился легкомоторный самолёт. По предварительным данным, у него отказал двигатель. В результате инцидента погибших нет. Воздушное судно совершило жёсткую посадку.