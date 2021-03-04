Рэпер Noize MC шокировал фанатов больничным фото в кресле-каталке

https://static.news.ru/photo/63fef4bc-7d18-11eb-997d-96000091f725_660.jpg Noize MC Фото: noizemc/instagram.com

Российский хип-хоп-исполнитель Иван Алексеев, более известный как Noize MC, всерьёз взволновал фанатов. Он выложил в своём Instagram фото, в котором сидел на кресле-каталке в окружении медиков.

Позднее он успокоил поклонников, выложив видео с одного из своих концертов. По его словам, с ним уже всё в порядке. В среду он решил внезапно обновить свою протрузию 10-летней давности. Теперь ему уже сделали эпидуральный укол, и музыкант может ходить. Сейчас он едет домой.

Кто волнуется — не волнуйтесь: жить я буду, пока не надоем, и ещё лет 50 после! — сообщил Noize MC.

Как сообщает портал «360», у рэпера началась резкая боль в спине. Скорая приехала к нему 3 марта. Ему диагностировали воспаление седалищного нерва.

Как писал NEWS.ru, издание «Ридус» провело эксперимент: концертным директорам артистов звонили от имени крупной компании, сотрудники которой мечтают услышать именно этого исполнителя. Оказалось, что некоторые селебрити понизили стоимость своих услуг по сравнению с прошлым годом, но большинство не согласны ни на какие уступки. При этом исполнители не хотят петь в защитной маске, хотя сдать тест на COVID перед выступлением многие не против.

Самым дорогим в списке оказался основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его гонорар за выступление на корпоративе составляет $150 тысяч (примерно 11,5 млн рублей). Есть и технический райдер, добавляющий ещё 750 тысяч рублей: музыкант согласен выступать только с собственной аппаратурой. Зато репертуар готов заранее обсудить с заказчиком.

По сравнению со Шнуровым достаточно недорогим кажется Филипп Киркоров. Его появление на корпоративе на 50 минут оценивается почти вдвое дешевле — «всего» €80 тысяч (примерно 6 млн рублей). Рэпер Алишер Моргенштерн согласен выступить на частном новогоднем празднике за 4 млн рублей.