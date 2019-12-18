https://static.news.ru/photo/9a1f6810-21a7-11ea-a447-fa163e074e61_660.jpg Фото: dambaspb.ru

Работы по закрытию дамбы начались в Санкт-Петербурге после прогнозов о серьёзном ухудшении погодных условий и риска наводнения.

По словам представителей Комплекса защитных сооружения города, решение было принято несмотря на некритичные показатели уровня воды.

В ближайшее время в Петербурге ожидается порывистый ветер со скоростью до 28 м/с. За вечер и ночь может выпасть четверть месячной нормы осадков, передаёт «Фонтанка».

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Санкт-Петербурга объявили о подготовке к возможным подтоплениям. Пик ненастья ожидается 19 декабря, но неблагоприятной ситуация может оказаться уже 18-го числа.