Работы по закрытию дамбы начались в Санкт-Петербурге после прогнозов о серьёзном ухудшении погодных условий и риска наводнения.
По словам представителей Комплекса защитных сооружения города, решение было принято несмотря на некритичные показатели уровня воды.
В ближайшее время в Петербурге ожидается порывистый ветер со скоростью до 28 м/с. За вечер и ночь может выпасть четверть месячной нормы осадков,
Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Санкт-Петербурга объявили о подготовке к возможным подтоплениям. Пик ненастья ожидается 19 декабря, но неблагоприятной ситуация может оказаться уже 18-го числа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен