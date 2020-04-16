В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

https://static.news.ru/photo/d294a2fe-801c-11ea-8887-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: gov.spb.ru

Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к городскому оперативному штабу по коронавирусу, пропускную систему планируется подготовить уже к следующей неделе. Она будет носить заявительный характер.

Отмечается, что при оформлении пропуска перед поездкой в метро надо будет указать номер электронного проездного, после чего он окажется в базе метрополитена, в противном случае пассажир не сможет пройти к поезду. Контроля за горожанами на наземном транспорте пока не планируется.

Как писал NEWS.ru, каршеринговые компании в столице будут проверять ежедневно на соблюдение запрета на работу.