В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
Как
Отмечается, что при оформлении пропуска перед поездкой в метро надо будет указать номер электронного проездного, после чего он окажется в базе метрополитена, в противном случае пассажир не сможет пройти к поезду. Контроля за горожанами на наземном транспорте пока не планируется.
Как писал NEWS.ru, каршеринговые компании в столице будут проверять ежедневно на соблюдение запрета на работу.
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