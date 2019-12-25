Более шести тонн швейцарского сыра с поддельными маркировками пыталась ввезти в Санкт-Петербург одна из местных фирм.
По данным областного Россельхознадзора, после проверки всей партии продукта выяснилось, что на части продукта были наклеены двойные этикетки с разными сроками годности, а в ветеринарном сертификате отсутствовала информация о номерах клейм.
В настоящее время российское ведомство ждёт разъяснений от ветеринарной службы Швейцарской конфедерации. На получателя груза оформлен протокол об административном правонарушении,
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники контролирующих ведомств выявили поставки мяса с трупным ядом и кишечной палочкой в детские сады и школы Тольятти. Всего в учреждения поступило больше 50 тонн испорченной продукции.
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