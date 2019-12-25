https://static.news.ru/photo/b09b39c0-2701-11ea-84d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sztu.customs.ru

Более шести тонн швейцарского сыра с поддельными маркировками пыталась ввезти в Санкт-Петербург одна из местных фирм.

По данным областного Россельхознадзора, после проверки всей партии продукта выяснилось, что на части продукта были наклеены двойные этикетки с разными сроками годности, а в ветеринарном сертификате отсутствовала информация о номерах клейм.

В настоящее время российское ведомство ждёт разъяснений от ветеринарной службы Швейцарской конфедерации. На получателя груза оформлен протокол об административном правонарушении, передают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники контролирующих ведомств выявили поставки мяса с трупным ядом и кишечной палочкой в детские сады и школы Тольятти. Всего в учреждения поступило больше 50 тонн испорченной продукции.