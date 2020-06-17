В Санкт-Петербурге за сутки 38 человек умерли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fa41e236-b095-11ea-9c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двадцать мужчин и 18 женщин скончались 17 июня в Санкт-Петербурге от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.

В Санкт-Петербурге 17 июня зарегистрированы 38 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Среди них — 18 мужчин от 49 до 90 лет и 20 женщин от 47 до 99 лет, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Уточняется, что основной причиной смерти признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19. Скончавшиеся имели хронические болезни, осложнившие течение основного заболевания. Среди них — кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, онкология.

Ранее российские врачи сообщили, что за последние сутки умерли 194 человека с подтверждённым коронавирусом. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 7478 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса нового типа, разработанной центром им. Гамалеи, должны начаться 17 июня 2020 года. Соответствующее разрешение выдал Минздрав.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8,17 млн человек, свыше 443,76 тыс. умерли, более 3,95 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся после США и Бразилии. На 17 июня в РФ — 553 301 случай коронавирусной инфекции (+7843 за последние сутки), выздоровели 304 342 человека (+10 036 за последние сутки), умерли 7478 (+194 за последние сутки).

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 209 745 (+1065 за последние сутки) заболевших, 128 385 выздоровели (+2271 за последние сутки), 3434 умерли (+48 за последние сутки).