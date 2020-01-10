https://static.news.ru/photo/8a76d392-33dd-11ea-9b9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Pronin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд отказал ЛГБТ-активистам в удовлетворении иска, которым они пытались доказать, что ранее судебная инстанция незаконно отклонила прошение на проведение трёх публичных акций этого сообщества.

Если уведомление или информирование о мероприятии не отвечает требованиям закона, то мы не можем подтвердить, что мероприятие может быть проведено. Поэтому, как правило, мы рекомендуем устранить формальные недочеты, — рассказал «Невским Новостям» представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

В учреждении отметили, что в заявках активистов были нарушения, которые не соответствовали отдельным пунктам федерального законодательства РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы отказали сообществу ЛГБТ в проведении гей-парада. Заявку на несколько мероприятий подавал активист Николай Алексеев. Он планировал провести ещё три митинга на тематику нетрадиционных отношений, чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации представителей сообщества.