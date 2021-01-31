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В Санкт-Петербурге сотрудник полиции достал пистолет

14:41, 31 января 2021 660
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции протеста один из сотрудников полиции достал пистолет.

Как сообщается, уже через мгновение полицейский получил снежком по руке. Инцидент произошёл на Сенной площади, передаёт Telegram-канал Varlamov News.

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Как минимум 1502 человека задержаны, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Наибольшее число задержанных в Москве, где за два часа с начала акции увели 307 человек. На втором месте по этому показателю Красноярск (147 задержанных), на третьем — Владивосток (117). Санкт-Петербург оказался только на пятом месте (97), однако в Северной столице, в отличие от Владивостока, мероприятие началось совсем недавно.

Ранее NEWS.ru писал, что участники акции протеста в Москве направляются в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где находится политик Алексей Навальный. Люди колоннами идут от Комсомольской площади, куда пришли после перекрытия многих центральных улиц и станций метро.

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