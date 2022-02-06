В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ, клоун Дерябкин

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В декабре 2021 года учительница гимназии № 168 Центрального района Петербурга Серафима Сапрыкина была вынуждена уволиться после того, как прочитала ученикам стихотворения репрессированных поэтов — Александра Введенского и Даниила Хармса. Директор образовательного учреждения Светлана Лебедева после тематического урока собрала экстренное совещание и выдвинула педагогу ультиматум —​ либо уволиться, либо она уйдёт по статье утраты доверия, пишет Readovka.

По словам Сапрыкиной, директор гимназии заявила, что Введенский и Хармс — «враги народа» и «пособники фашистов», заслуженно схваченные в своё время НКВД. Учительница попыталась напомнить Лебедевой, что литераторы уже были...