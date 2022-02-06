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В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ, клоун Дерябкин

20:15, 06 февраля 2022
В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ, клоун Дерябкин Владимир Дерябкин Фото: kloun.tv
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На 73-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, клоун Владимир Дерябкин, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его супругу Людмилу. Он умер в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в посёлке Песочный.

Это сегодня было — позвонили нам и сказали, что его уже не стало. Онкология, в Песочке [НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в посёлке Песочный], — сказала она.

Дерябин был учеником артиста цирка Олега Попова, дрессировщиком медведей, создателем «Медвежьего театра миниатюр» и уникального частного Музея граммофонов, который считается одним из крупнейших в мире.

Накануне сообщалось о смерти в возрасте 75 лет режиссёра, сценариста и заслуженного деятеля искусств России Виктора Бутурлина. Он стал известен благодаря многосерийным детективам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

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