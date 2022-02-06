В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист РФ, клоун Дерябкин
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:15, 06 февраля 2022
Владимир ДерябкинФото: kloun.tv
Читайте нас в Google Новости
На 73-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, клоун Владимир Дерябкин, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его супругу Людмилу. Он умер в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в посёлке Песочный.
Это сегодня было — позвонили нам и сказали, что его уже не стало. Онкология, в Песочке [НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в посёлке Песочный], — сказала она.
Дерябин был учеником артиста цирка Олега Попова, дрессировщиком медведей, создателем «Медвежьего театра миниатюр» и уникального частного Музея граммофонов, который считается одним из крупнейших в мире.
Накануне сообщалось о смерти в возрасте 75 лет режиссёра, сценариста и заслуженного деятеля искусств России Виктора Бутурлина. Он стал известен благодаря многосерийным детективам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».