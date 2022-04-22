В Петербурге частично отменят коронавирусные ограничения

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, смягчающее ряд коронавирусных ограничений с 25 апреля. Как сказано на сайте городской администрации, с этого дня в городе разрешается индивидуальное посещение музеев и выставок, а также культурные и зрелищные мероприятия численностью более 300 человек на любых площадках, в том числе на открытом воздухе.

Кроме того, разрешены развлекательные мероприятия в караоке и барах, а также на речных трамвайчиках. Билеты на культурные, спортивные и физкультурные мероприятия также можно продавать без указания конкретного зрительского места.

Действие иных ограничений продлевается по 15 мая, — сказано в сообщении.

Накануне Санкт-Петербург оказался на первом месте по числу госпитализированных с коронавирусом и выздоровевших от него за сутки: этот показатель составил 154 и 623 человека соответственно. В целом же по России впервые за полтора года от COVID умерли менее 200 человек за сутки.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России относительно стабильная, но речи об окончании пандемии пока не идёт. По её словам, COVID по-прежнему остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья населения.