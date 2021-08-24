В Санкт-Петербурге разрешат гулять по крышам зданий комитетов

Власти в Петербурге могут официально разрешить прогулки по крышам зданий комитетов и других госорганов. Данная инициатива поможет вывести из тени неофициальный бизнес по посещению городских крыш. Об этом «Невским новостям» рассказал депутат законодательного собрания Денис Четырбок, который является автором законопроекта.

Мой законопроект уже прошёл первое чтение в заксе. Второе должно состояться осенью 2021 года. Всё будет зависеть от того, насколько эффективно будет работать новый состав парламента, — отметил политик.

Вообще, предложения по легализации прогулок по крышам зданий поступали ещё в прошлом году. Когда закон примут, помимо исторических зданий и природных объектов туристы смогут посещать крыши многих других домов, где будет всё специально оборудовано для этого, сообщил Четырбок.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что прогулки босиком по траве помогут нормализовать работу внутренних органов, а также укрепят иммунитет.