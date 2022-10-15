В Санкт-Петербурге разносчики повесток подрались с жильцами дома

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Во дворе одного из домов Санкт-Петербурга произошла драка между жильцами и сотрудниками ЖКС-1, которым было поручено раздавать повестки в военкомат, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации издания, разносящие повестки сотрудники хотели попасть в подъезд, однако к ним подошли подвыпившие молодой человек и девушка, после чего началась потасовка.

В Сети появилась видеозапись драки, которую засняла камера домофона.

Мужчина, который подошел к сотрудникам ЖКС-1, в результате драки получил серьезные травмы и был отправлен в больницу. Согласно информации издания, у него переломы лобной и теменной костей, а также открытая черепно-мозговая травма. По словам его спутницы, мужчину толкнули с лестницы, в то время как его оппонент заявил, что тот шатался и упал сам.

Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что в Санкт-Петербурге полицейские вместе с мужчинами в гражданской одежде с раннего утра блокируют выходы из подъездов, раздавая повестки выходящим мужчинам. По информации канала, повестки раздают в том числе в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк».