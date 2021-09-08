В Санкт-Петербурге закрасили новые граффити с Марией Колесниковой

В Санкт-Петербурге появились и почти сразу же пропали граффити с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой. Как пишет издание «Подъём», портрет Колесниковой и надпись «За нашу и вашу свободу» заметили утром на здании в Некрасовском саду. К полудню изображение закрасили коммунальщики.

В администрации Центрального района Петербурга заявили , что ничего сверхъестественного в этом нет: обнаружением и закрашиванием несанкционированных граффити занимаются работники жилкомсервиса № 3 Центрального района. Кроме того, несколько недель назад прошла акция «Район без граффити», в рамках которой несколько кварталов в центре были тщательно проверены на несанкционированные изображения.

Ранее Минский областной суд приговорил членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам колонии соответственно. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак — в колонии усиленного режима. Оппозиционеры признаны виновными в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им.

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа досталась действующему президенту Александру Лукашенко только благодаря грубейшим фальсификациям, а президентскую кампанию на самом деле выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.