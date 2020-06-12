В Санкт-Петербурге появилось граффити с Навальным

На стене одного из домов в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением Алексея Навального в образе волка в овечьей шкуре.
Рисунок является репринтом знаменитого советского плаката 1945 года «Враг коварен — будь начеку», на котором изображён красноармеец, снимающий с волка овечью шкуру. Только на граффити в Петербурге вместо волка изображён Навальный,
Пользователи соцсетей предположили, что авторы изображения хотели провести параллель между недавно оскорбившим ветерана Великой Отечественной войны Навальным и нацистами, пытавшимися избежать наказания в конце войны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ко Дню России художники нанесли надпись на плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Она стала самым большим граффити в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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