В Санкт-Петербурге появилось граффити с Навальным

https://static.news.ru/photo/a0cf5d3e-ad91-11ea-936b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Необычная Россия/vk.com

На стене одного из домов в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением Алексея Навального в образе волка в овечьей шкуре.

Рисунок является репринтом знаменитого советского плаката 1945 года «Враг коварен — будь начеку», на котором изображён красноармеец, снимающий с волка овечью шкуру. Только на граффити в Петербурге вместо волка изображён Навальный, передаёт Life.

Пользователи соцсетей предположили, что авторы изображения хотели провести параллель между недавно оскорбившим ветерана Великой Отечественной войны Навальным и нацистами, пытавшимися избежать наказания в конце войны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ко Дню России художники нанесли надпись на плотину Саяно-Шушенской ГЭС. Она стала самым большим граффити в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).