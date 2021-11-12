В Санкт-Петербурге оценили шансы ограничений по COVID-19 в новом году

В Санкт-Петербурге скорее всего не придётся вводить новых ограничений в связи с пандемией в новом году. Такую надежду выразил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Его слова передаёт РИА Новости.

По оценке чиновника, к праздникам уже вовсю заработает жёсткая система QR-кодов, а также выработается более высокий уровень коллективного иммунитета.

Когда заработает жёсткая система QR-кодов, уже успеет выработаться коллективный иммунитет, территория, куда будет осуществляться доступ только по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, — заключил Ситов.

Он уточнил, что ситуация с распространением коронавируса в городе уже находится под контролем, несмотря на общую напряжённость. В случае если к 1 декабря достаточное число жителей получат хотя бы один компонент вакцины, суровых ограничительных мер точно можно будет избежать.

Ранее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер пообещал раздавать деньги всем, кто привьётся от коронавируса, а каждому 5000-му вакцинированному дарить котёнка. Таким необычным образом он призвал жителей региона активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции.