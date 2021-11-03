В Санкт-Петербурге не продлят режим нерабочих дней

Власти Санкт-Петербурга приняли решение не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии «Петербург против коронавируса».

По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом России с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются, — сказано в сообщении.

С 8 ноября в Петербурге запрещена ночная работа предприятий общественного питания, кинотеатров, цирков, концертных залов и других организаций исполнительских искусств, объектов развлечения и досуга, аквапарков и океанариумов, зоопарков, ледовых катков и аттракционов. Им разрешается работать только до 23 часов.

После 8 ноября в городе сохранится введённый с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома. Исключение составят обращения за экстренной медицинской помощью, походы в магазин, выгул домашних животных или вынос мусора.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса. Скончалось 1192 человека, выздоровели 28,6 тысячи человек, бессимптомно болезнь протекала в 9,3% случаев, уточняет оперштаб по борьбе с пандемией. Общее число летальных исходов в России с начала пандемии — 244 447, добавляется в сообщении.