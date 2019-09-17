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Заместитель председателя Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в российских условиях невозможен. Парламентарий предложил вместо четырёхдневки рассмотреть вариант с постепенным сокращением рабочих часов.

Тарасенко посчитал, что сокращённая рабочая неделя подойдёт только для чиновников, передаёт «Интерфакс». Депутат отметил, что в российскую экономику приходит недостаточное количество работоспособных граждан из-за демографической «ямы». Также Тарасенко напомнил, что...