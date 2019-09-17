В Санкт-Петербурге прошёл санкционированный митинг с требованием изучить свидетельства о фальсификациях на муниципальных выборах и привлечь к ответственности виновных.
Акция прошла на площади имени Ленина. Перед собравшимися выступил депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев. Он призвал привлечь к ответственности виновных в фальсификациях.
За правопорядком следили сотрудники правоохранительных органов, передаёт «
Митинг собрал около двухсот участников, передаёт 78.ru.
Ранее депутат ГД от партии «Единая Россия» Михаил Романов назвал обвинения о якобы противоправных действиях с его стороны на выборах в Санкт-Петербурге недостоверной информацией.