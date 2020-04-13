В Санкт-Петербурге готовятся лечить коронавирус плазмой крови с антителами

https://static.news.ru/photo/b592eee0-7d8d-11ea-aabd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургские врачи будут лечить больных коронавирусом с помощью плазмы крови выздоровевших, сообщила главный врач Городской станции переливания Татьяна Засухина.

По её словам, переливание плазмы с большой долей вероятности создаст у инфицированного пассивный иммунитет и поможет в выздоровлении. Однако пока не определён принцип отбора доноров.

Мы ещё занимаемся этим вопросом, но можем заверить: если заболевшим в Петербурге потребуется такой серьёзный метод лечения, мы будем готовы, — цитирует «Интерфакс» эксперта.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировано 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших COVID-19 в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от новой болезни скончались 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Гонконга выяснили: коронавирус нового типа (COVID-19) продуцирует в три раза больше патогенов, чем штамм вируса, вызвавший эпидемию пневмонии SARS в 2002-2003 годах. При этом нынешняя инфекция лучше «прячется». Исследователи наблюдали за развитием COVID-19 в течение 48 часов. Эксперимент показал, что микроорганизмы размножаются в несколько раз быстрее предшественника.